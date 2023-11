Cidades do Sul do ES recebem alerta laranja de ondas de color intenso

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para onda de calor em várias cidades do Sul do Espírito Santo nesta sexta-feira (10).

Com grau de severidade de perigo, o alerta é válido até às 23h59 da próxima terça-feira (14), e pode provocar risco à saúde, já que as temperaturas estarão 5ºC acima da média no período de três até cinco dias.

Em caso de urgência e emergência, o Inmet orienta que contate a Defesa Civil (telefone: 199).

Confira as cidades em alerta para onda de calor:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Maria de Jetibá

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante