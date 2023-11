Diretor do GFC integra comitiva brasileira em missão na COP 28, em Dubai

O diretor do Grupo Folha do Caparaó (GFC), Elias Carvalho, será um dos integrantes da comitiva brasileira em missão na Conferência das Nações Unidas (COP 28), sobre as Mudanças Climáticas de 2023.

A COP 28 acontece entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes. Elias representará, além do GFC, o Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Social e Econômico (IBA).

O Grupo Folha do Caparaó (GFC), realiza, anualmente, desde 2021, o Sustentabilidade Capixaba. Em 2024, o grupo vai expandir a marca e realizar a 1ª edição do Sustentabilidade Brasil. Os eventos têm como objetivo discutir o meio ambiente e encontrar soluções para os problemas enfrentados com as mudanças climáticas.

“A COP é o maior evento ambiental do mundo. Estaremos representando o Instituto e também o GFC, que realiza o Sustentabilidade Capixaba e agora o Sustentabilidade Brasil. É um evento de extrema importância para o mundo e a nossa participação reforça que o Sustentabilidade Capixaba e o Sustentabilidade Brasil fazem parte do calendário, agora mundial, das discussões em torno das mudanças climáticas e do meio ambiente”, disse Elias Carvalho.

Missão de conectar pessoas

Para a presidente do IBA e curadora do Sustentabilidade Capixaba e do Sustentabilidade Brasil, Karina Nolasco, apesar da apreensão, o Instituto se prepara para se conectar com mundo. Aliás, ela destaca a importância de unir forças.

“Essa é a primeira vez que o IBA participa de uma missão internacional. O Elias vai representar nossa organização social brasileira, que tem uma missão de conectar pessoas, organizações, sociedade civil, poder público, iniciativa privada. Enfim, todos em prol do desenvolvimento sustentável”, pontua Karina.

Segundo a presidente do IBA, “a união de esforços para otimizar recursos, potencializar resultados e otimizar tempo é o caminho para a promoção do desenvolvimento sustentável. Acreditamos nisso. Estamos apreensivos com essa missão, nos preparando para fazermos muitos contatos, para nos conectar com o mundo e unir forças. Conectar no sentido de potencializar”, completa.

COP 28 reunirá líderes mundiais em Dubai

A COP, sigla para Conferência das Partes (do inglês, Conference of the Parties), é um evento anual promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Contudo, o evento reúne representantes de todo o mundo. Entre eles, diplomatas, governos e membros da sociedade civil, com o objetivo de discutir e organizar as iniciativas sobre os impactos das mudanças climáticas.

O governador Renato Casagrande (PSB), também representará o Brasil e o Espírito Santo na COP 28. Aliás, como presidente do Consórcio Brasil Verde, Casagrande vai realizar quatro painéis de debates. Além de reuniões bilaterais para atingir os objetivos traçados, para que o Espírito Santo se torne cada vez mais referência no tema ambiental.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também estará nos dias 1º e 2 dezembro, segundo a previsão. Ao longo da COP 28, 15 ministros de Estado – entre eles o da Fazenda, Fernando Haddad, e a do Meio Ambiente, Marina Silva – participarão em momentos diferentes segundo a programação dividida de forma temática. No entanto, ministra Marina chega no dia 29 de novembro em Dubai. Em suma, previsão é que Haddad embarque no dia 30 de novembro.