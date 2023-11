Drogas são encontradas dentro de escola em Apiacá; veja o desfecho

A Polícia Militar (PM), encontrou drogas, na tarde da última quinta-feira (16), dentro do armário de uma aluna que estuda na Escola Candida Póvoa, localizada no município de Apiacá, no Espírito Santo. A ação aconteceu por volta das 15h.

De acordo com a PM, durante o patrulhamento realizado pela equipe, os militares foram solicitados pela professora da escola, onde relatou que, por volta das 14h, foi informada por alguns alunos que, no armário de uma aluna, havia uma pequena quantidade de drogas. Diante das informações, os policiais tentaram contato na escola e na residência da aluna, porém, sem sucesso.

Na presença dos funcionários da escola, foi aberto o armário suspeito e encontrado duas pontas de cigarro com maconha. O Conselho Tutelar foi chamado até a escola e o material foi entregue pela Polícia Militar no DPJ do município.