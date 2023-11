Homem espancado por populares no bairro Amaral é preso pela PC

No início da manhã desta sexta-feira (10), os investigadores do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro, prendeu um homem de 25 anos. Ele foi espancado na quinta-feira (2), por populares por praticar furtos no bairro Amaral.

Segundo a Polícia Civil (PC), assim que a vítima tomou conhecimento de que a porta de sua residência havia sido arrombada, no final da madrugada, ela acionou a Polícia Civil, que enviou dois investigadores ao bairro Amaral, local onde localizaram e prenderam o suspeito. Imediatamente, ele confessou o crime, afirmando que já havia entregue o material furtado em uma “Boca de Fumo”.

Para a surpresa dos investigadores, o suspeito estava com diversas lesões, dizendo aos policiais que se tratava de espancamento do qual foi vítima, no dia 2 de finados, por tentar invadir um comércio do bairro para praticar furto, porém, foi visto e acabou linchado em praça pública, pela própria população.

Pelo crime cometido nesta quinta-feira (9), o suspeito que já tem passagens no sistema prisional por tráfico de drogas e furto, foi entregue à autoridade policial de plantão da 7º Delegacia Regional de Cachoeiro, sendo autuado em flagrante e, em seguida, conduzido ao Centro de Detenção Provisória do município.