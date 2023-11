Vacinação contra Covid-19 e Influenza acontece neste fim de semana

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro realizará vacinação itinerante em supermercados e no Shopping Cachoeiro, nesta sexta-feira (3) e neste sábado (4). O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e conter o aumento de casos de síndromes gripais e de Covid-19.

As equipes de imunização estarão, na sexta e no sábado, das 9h às 20h, nos supermercados Casagrande (Centro), e SempreTem (Coronel Borges). Já no Shopping Cachoeiro, os horários serão diferentes: na sexta, será de 10h às 18h e no sábado, de 10h às 15h.

A vacinação contra a gripe (Influenza) é para todo o público, a partir dos 6 meses, ainda não imunizado contra a doença em 2023.

Contra a Covid-19, será disponibilizada a vacina bivalente, voltada para o público a partir dos 18 anos. Para recebê-la, é necessário ter tomado, pelo menos, duas doses da vacina convencional (monovalente, criada antes do surgimento da ômicron), respeitando um intervalo de quatro meses de aplicação da última. Para vacinar, é necessário apresentar o cartão de vacinação e um documento de identificação.

“A vacinação é sempre o melhor caminho para evitar infecções e o consequente agravamento de doenças. Por isso, pedimos para aqueles que ainda não se vacinaram, que aproveitem a oportunidade no fim e semana e procurem nossas equipes para atualizar o cartão de vacinação”, destaca Alex Wingler, secretário municipal de Saúde.

Vacinação também na Policlínica

Também na sexta-feira (3), a Semus abrirá a sala de vacinação da Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro de Saúde) para atender o público a partir dos 2 meses, das 7h às 15h. Estarão disponíveis todas as vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunizações, de rotinas e campanhas.