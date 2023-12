🎅🏽 Natal nas Comunidades: Papai Noel visita crianças do bairro Zumbi

O projeto “Natal das Comunidades”, uma parceria da Prefeitura de Cachoeiro com a Associação Comercial Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), teve início, na última terça-feira (5), no bairro Zumbi.

Aproximadamente 200 crianças puderam aproveitar a programação, que contou com a presença do Papai Noel. A ação tem o intuito de promover a celebração do espírito natalino, dos laços comunitários e proporcionar alegria, solidariedade e esperança da época para os moradores oito comunidades de Cachoeiro.

A atividade foi realizada na Praça do Alto Eucalipto e além de curtir a companhia do “Bom Velhinho”, a criançada fez a festa com as sacolinhas surpresas, cheia de guloseimas.

O “Natal das Comunidades” será realizado ao longo de dezembro. Nesta quarta-feira (6), será a vez da comunidade do Village de receber a ação. Confira o cronograma abaixo:

Natal das Comunidades

– Gilson Carone: terça-feira (12)

– Soturno/Gironda: quinta-feira (14)

– Alto União/Monte Belo/União: sexta-feira (15)

– Coramara/BNH: segunda-feira (18)

– Paraíso: quarta-feira (20)

– Aeroporto/Riu Pinto Bandeira: sexta-feira (22)