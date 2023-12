🛍️ Comércio de Cachoeiro aberto até mais tarde neste fim de semana

Quem está sempre na correria e sem tempo durante a semana pode aproveitar o sábado e o domingo para fazer suas compras de Natal. O comércio de Cachoeiro está aberto até mais tarde neste fim de semana. Neste sábado (16) as lojas ficam abertas até às 17h e neste domingo (17) o comércio ficará aberto das 10h às 16h.

As condições do horário especial de Natal foram acordadas entre o Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado do Espírito Santo e o Sindicato do Comércio Varejista de Cachoeiro de Itapemirim.

Já a partir desta segunda-feira, semana o Natal, o horário será estendido ainda mais. O comércio funcionará até às 21h. No sábado (23), o funcionamento será das 8h às 17h e no domingo (24), véspera de Natal, as lojas estarão abertas das 9h às 15h.

Foto: PMCI

Como o comércio de Cachoeiro está aberto até mais tarde neste fim de semana, vale lembrar que esses horários são para o comércio de rua, visto que shoppings, supermercados e centros comerciais têm expediente próprio.

O Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado do Espírito Santo e o Sindicato do Comércio Varejista de Cachoeiro estabeleceram que as empresas pagarão abono alimentação de R$ 20 aos funcionários que trabalharem nos dias e horários do acordo, além de intervalo de repouso/alimentação de, no mínimo, uma hora e, no máximo, duas horas.

Compensação

As horas extras utilizadas no período natalino serão compensadas com folgas no decorrer do ano de 2024. Ficou acordado que no dia 2 de janeiro de 2024 (terça-feira) o comércio abrirá a partir do meio dia.

Durante a segunda e a terça-feira de Carnaval, o comércio ficará fechado, e na Quarta-feira de Cinzas, abrirá a partir das 12h. Outro dia escolhido para a compensação foi a Quinta-feira Santa, onde encerrará as atividades às 14h.

Cronograma de funcionamento do comércio no Natal:

Sábado (16) – 8h à s 17h

Domingo (17) – 10h à s 16h

Segunda-feira (18) – 9h à s 21h

Terça-feira (19) – 9h à s 21h

Quarta-feira (20) – 9h à s 21h

Quinta-feira (21) – 9h à s 21h

Sexta-feira (22) – 9h à s 21h

Sábado (23) – 8h à s 17h

Domingo (24) – 9 Ã s 15h