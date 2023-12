Cachoeiro: Rodoviária do Interior é alvo de depredação

Três suspeitos foram flagrados, nesta sexta-feira (29), pichando a parede da Rodoviária do Interior, localizada na avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, os suspeitos foram localizados por meio do sistema de videomonitoramento e detidos quando atravessavam a Ponte de Ferro.

Com eles, a GCM encontrou materiais utilizados para a pichação. Diante das evidências, os suspeitos foram conduzidos para a Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cachoeiro de Itapemirim.

