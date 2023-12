Caravana de Natal da Coca-Cola chega nesta terça (19) em Marataízes

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola está percorrendo o Espírito Santo desde o dia 04 de dezembro. E nesta terça-feira (19), o comboio iluminado chega a Marataízes, no Sul do Estado. Cinco caminhões iluminados fazem o trajeto de Norte a Sul do ES, levando encanto e emoção aos capixabas.

A Caravana iluminada está prevista para começar seu trajeto a partir das 19 horas. De acordo com o roteiro divulgado pela empresa Andina Brasil, o comboio passará pelo Supermercado Jucy, Pousada Camping Xodó, Avenida Rubens Rangel, Open Atacado, Praça Domingos José Martins e Igreja Nossa Senhora dos Navegantes.

Além de Marataízes, outras duas cidades do Sul do Estado estão no roteiro divulgado pela empresa: Castelo e Guaçuí.

Até o dia 23 de dezembro, serão, ao todo, 17 cidades, de todas as regiões, envolvendo a Grande Vitória e o interior. O destaque fica por conta do caminhão aberto com o Papai Noel.

A atração, que já passou por mais de 100 cidades brasileiras, conta com cinco caminhões cenográficos, com espaços instagramáveis, decoração natalina e iluminação em 3D, incluindo a presença do Papai e da Mamãe Noel.

No Natal de 2023 a Coca-Cola exalta as pessoas de todo o mundo que estão espalhando atos de bondade e celebrando o espírito do Papai Noel. É nesse clima natalino que acontece a campanha “Desperte o Papai Noel que há em você” e junto delas as tradicionais Caravanas de Natal da Coca-Cola, que encantam por onde passam.

Roteiro da caravana Coca-Cola no Sul do ES:

19/12 – Marataízes – A partir das 19h, passando por Supermercado Jucy, Pousada Camping Xodó, Avenida Rubens Rangel, Open Atacado, Praça Domingos José Martins e Igreja Nossa Senhora dos Navegantes.

20/12 – Guaçuí – A partir das 19h, passando por Atacadão do Povo, Praça do Bairro Vista Alegre, Praça João Acacinho, Tancredo Neves, Horto Florestal, Barão Supermercado

21/12 – Castelo – A partir das 19h, passando por Multishow Supermercado, Parque Beira Rio, Avenida Nossa Senhora da Penha e Aracuí.