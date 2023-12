Diogo Lube deixa liderança do governo Victor Coelho na Câmara

O vereador Diogo Lube (PP) não é mais líder do governo do prefeito Victor Coelho (PSB) na Câmara Municipal de Cachoeiro. O afastamento da função foi comunicado pelo parlamentar municipal, nesta terça-feira (19), na última sessão ordinária de 2023.

“Hoje é a última sessão do ano como líder do governo. Quero manifestar que não é fácil ser líder do governo. Não porque o governo não faça por Cachoeiro as coisas que vem fazendo e a gente tem visto por aí”, explicou Lube.

O vereador, que também é historiador, destacou o papel estratégico da função de liderança para fazer com que as negociações entre os poderes Legislativo e Executivo avancem, sempre tendo como parâmetro os interesses da população.

“A figura da liderança do governo é tentar fazer uma mediação com mais tranquilidade entre a Casa, entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Nem sempre isso é fácil, nem sempre isso é harmônico, porque muitas vezes nós temos opiniões específicas, estudos específicos, olhares específicos, mas penso que Cachoeiro ganha quando há uma harmonia”, afirmou o vereador.

Na última sessão do ano, Diogo Lube ainda agradeceu a Casa e a confiança que lhe foi dada pelo prefeito Victor Coelho (PSB) para poder cumprir com essas atividades.

“Termino esse ano, também termino essa função que me foi dada. O ano que vem é um outro ano, é um ano político. Possivelmente o governo vai está pensando em uma nova liderança. Mas esperamos que sempre tenhamos uma harmonia entre os poderes para que a cidade caminhe”, disse.