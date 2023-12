Kennedy: prefeito tem mandato bem avaliado pela maior parte dos eleitores

O mandato do prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão, foi avaliado como positivo pela maior parte da população.

De acordo com um estudo publicado pelo Instituto Solução Treinamento Marketing e Pesquisas, em parceria com o site AQUINOTÍCIAS.COM, cerca de 47% dos eleitores classificaram o trabalho do gestor como bom e 16,4% como ótimo, o que quando somados chega a 63,4% de aprovação.

Aproximadamente 22,5% dos entrevistados apontaram o mandato como regular; 4,7% como ruim e 6,5% como péssimo. Outros 2,9% não sabem ou não responderam.

A margem de erro é de 4,8% para mais ou para menos.

A pesquisa foi realizada nos dias 18 e 19 de dezembro 2023 e ouviu 383 eleitores da sede e dos distritos de Presidente Kennedy.

Foto: Divulgação | Instituto Solução Treinamento Marketing e Pesquisas