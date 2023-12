Pesquisa revela intenção de voto para prefeito em Mimoso do Sul

Uma pesquisa feita pelo Instituto Solução Treinamento Marketing e Pesquisas, em parceria com o AQUINOTÍCIAS.COM, revelou a intenção de voto dos eleitores de Mimoso do Sul para as eleições municipais de 2024.

O estudo ouviu 421 eleitores da sede e dos distritos do município, entre os dias 20 e 21 de dezembro 2023.

Estimulada

Pela metodologia estimulada, onde os nomes dos pré-candidatos são apresentados como opções, o atual prefeito da cidade, Peter Costa, lidera com 54,4% das intenções de voto. Ele é seguido pelo pré-candidato Cassiano Mendes, citado por 7,1% dos entrevistados.

Entre os nomes que também aparecem na disputam estão Vaval, com 6,7%; Airton Coimbra, com 6,4%; Jiló (Angelo), com 5,7%, e Nem Sarte, com 1,4%.

Cerca de 12,1% dos eleitores não sabem ou não responderam. Já outros 6,2% disseram que votariam branco ou nulo. A margem de erro é de 4,8% para mais ou para menos.

Espontânea

No contexto da metodologia espontânea, onde os nomes dos pré-candidatos não são apresentados como opções, Peter Costa, permanece na frente, mas com 41,6%.

Em seguida aparecem Cassiano Mendes, com 2,1%; Jiló (Angelo), com 1,9%; Vaval, com 1,7%; Airton Coimbra, com 1,2%; Paulinho, com 0,5%, e Ronan Rangel, com 0,2%.

Os eleitores que não sabem ou não responderam totalizaram 50,8%. A margem de erro é de 4,8% para mais ou para menos.

Rejeição

Quando perguntados em qual dos postulantes a Prefeitura de Mimoso do Sul eles não votariam de jeito nenhum, a maioria dos eleitores respondeu o nome do pré-candidato Jiló (Angelo), que aparece no estudo do Instituto Solução com 35,9 % de rejeição.

Quem também destaca-se entre os rejeitados é o Vaval, com 17,3%, seguido por Airton Coimbra, com 10,7%; Nem Sarte e Peter Costa, com 5,0% cada, e Cassiano Mendes, com 2,6 %.

Cerca de 9,3% dos entrevistados responderam nenhum deles e outros 14,3% não sabem ou não responderam. A margem de erro é de 4,8% para mais ou para menos.