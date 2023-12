Venda Nova lança edital para doação de calcário, mudas de café e palmito

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura promoverá a distribuição de calcário agrícola, visando corrigir o PH do solo, bem como mudas de café e pupunha, com o objetivo de implantar novas lavouras e renovar lavouras antigas, oportunizando assim a melhoria da produção em Venda Nova do Imigrante.

LEIA TAMBÉM: Venda Nova do Imigrante vai receber nova agência do Sebrae/ES

As inscrições poderão ser realizadas de 15 a 21 de dezembro de 2023, das 7h às 13h, na Secretaria Municipal de Agricultura, no Centro Agroambiental.

Confira o edital completo com informações sobre a metodologia de distribuição, prazos e documentação necessária AQUI.