🌦️Tempo segue chuvoso nesta terça-feira (2) em todo o ES

Os últimos dias foram marcados por grandes mudanças no tempo em cidades do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. As condições de tempo instável continuam nesse início de 2024. A frente fria segue estacionária em alto mar na altura do Espírito Santo, transportando muita umidade para o estado capixaba e reforçando muitas nuvens sobre o norte do Rio De Janeiro, o estado de Minas, sul e oeste da Bahia, além de aumentar a umidade em Goiás e no Distrito Federal.

Com a configuração da primeira ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul, nesta terça-feira, 2 de janeiro, a situação passa a ser de perigo, para dias consecutivos de chuva forte e persistente com acumulados elevados em todas estas áreas.

A Climatempo alerta para deslizamentos de terra, queda de galhos e árvores, além de problemas em bairros e avenidas, como enchentes e alagamentos.

Ainda segundo o Climatempo, a previsão para hoje em Cachoeiro de Itapemirim é de temperaturas entre 21° e 28° e com possibilidade de chuva à tarde e à noite.

Já de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, a terça-feira (02) será de sol entre muitas nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, em todo o Espírito Santo. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região Nordeste. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.