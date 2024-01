🗓️ 2024 é um ano bissexto; entenda o que isso significa

O Ano Novo começou com tudo e é importante relembrar que este ano de 2024 reserva uma particularidade: ele é um ano bissexto, o que significa que terá 366 dias em vez dos 365 normais. Muitas pessoas costumam se questionar sobre o que isso significa e como identificar um ano com essa característica.

Se você também tem essa dúvida, confira e entenda a seguir o que é um ano bissexto, como identificá-lo no calendário e por que essa ocorrência é fundamental para o funcionamento preciso do sistema de medição do tempo!

O que é um ano bissexto?

Um ano bissexto é um ano que possui um dia extra em seu calendário, totalizando 366 dias em vez dos 365 dias que compõem um ano comum.

Esse dia adicional, conhecido como “dia bissexto”, é acrescentado no mês de fevereiro, o que faz com que esse mês tenha 29 dias em vez de 28. Assim, nos anos bissextos, existe no calendário o dia 29 de fevereiro, enquanto nos outros anos esse dia não existe.

A principal razão para a existência de anos bissextos é ajustar o nosso calendário ao movimento real da Terra ao redor do Sol, que não é perfeitamente dividido em um número inteiro de dias.

Como saber se um ano é bissexto ou não?

O método mais conhecido para determinar se um ano é bissexto é o seguinte:

Divisível por 4. Sendo assim, a divisão é exata com o resto igual a zero;

Não pode ser divisível por 100. Com isso, a divisão não é exata, ou seja, deixa resto diferente de zero;

Pode ser que seja divisível por 400. Caso seja divisível por 400, a divisão deve ser exata, deixando o resto igual a zero. Isso significa que os anos 1700, 1800 e 1900 não foram bissextos, mas o ano 2000 foi.

Portanto, 2024 será um ano bissexto, pois é divisível por 4 e, ao mesmo tempo, também é divisível por 400. Outros exemplos de anos bissextos incluem 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, e assim por diante. Em todos esses anos, o mês de fevereiro terá 29 dias.

Os anos bissextos ocorrem a cada quatro anos, ajustando o nosso calendário para manter o alinhamento com as estações e os eventos astronômicos.

Por que os anos bissextos existem?

Os anos bissextos existem para corrigir uma discrepância entre o nosso calendário, que é baseado em um ano de 365 dias, e o tempo que a Terra leva para completar uma órbita ao redor do Sol, que é de aproximadamente 365,2422 dias. Essa diferença parece pequena, mas, ao longo dos séculos, pode causar um descompasso significativo entre o calendário que usamos e o ciclo sazonal real da Terra.

A principal razão para a existência dos anos bissextos é garantir que as estações do ano continuem ocorrendo nos mesmos períodos do ano. Sem essas correções periódicas, o calendário gradualmente se deslocaria em relação às estações, fazendo com que o inverno, a primavera, o verão e o outono não ocorressem mais nas datas esperadas.

Isso teria muitas consequências práticas, como afetar a agricultura, eventos astronômicos, calendários religiosos e a vida cotidiana das pessoas.

Para resolver esse problema, foi estabelecido o sistema de anos bissextos, que adiciona um dia extra (29 de fevereiro) a cada quatro anos. Isso compensa a diferença entre o ano calendário (365 dias) e o ano tropical (365,2422 dias), mantendo nossas estações em sincronia com as datas do calendário.

Além disso, o método de anos bissextos (divisível por 4, mas não por 100, a menos que seja por 400) é uma regra precisa para garantir essa correção no sistema de calendário.

Fonte: Quero Bolsa