🥳 Vem pra folia! O Carnaval do Brasil começa em Vitória

Que o Carnaval do Brasil come√ßa em Vit√≥ria j√° √© fato! Mas sabe como a capital conquistou o t√≠tulo de pioneira na festa mais tradicional do Pa√≠s? Para entender, √© preciso saber que, antes de se tornar um patrim√īnio cultural brasileiro, o samba teve uma longa trajet√≥ria. No princ√≠pio, foi criminalizado, depois elitizado, at√© que, enfim, conquistou a popula√ß√£o de massa e o cora√ß√£o dos brasileiros.

A primeira escola de samba surgiu em 1928, a “Deixa Falar”, no Rio de Janeiro. A partir deste ponto, o samba passa a ser conhecido como √≠cone nacional e come√ßa a quebrar as barreiras que o criminalizavam. Antes da cria√ß√£o das escolas de samba, o carnaval pela fase dos grandes bailes de m√°scaras, corsos e desfiles luxuosos, nos quais o munic√≠pio sempre foi refer√™ncia.

No Esp√≠rito Santo, o samba nasceu nos morros do Centro, cora√ß√£o da cidade. A Unidos da Piedade foi a primeira agremia√ß√£o de Vit√≥ria e faz quest√£o de valorizar √†queles que participaram de sua cria√ß√£o. “Brilha no olhar a esperan√ßa, punho cerrado, comunidade. Quem tem f√© a vit√≥ria alcan√ßa, de corpo e alma sou quilombo piedade”, √© parte do enredo que exalta o morro, as ra√≠zes do samba e o povo trabalhador do Centro de Vit√≥ria.¬†

Jocelino Junior, pesquisador da rede municipal, coordenador do Mucane e, por coincid√™ncia, presidente Unidos da Piedade, relata como se enxerga sendo negro e sambista. “O samba na minha vida come√ßou com meu pai, um apaixonado pelo carnaval, que me levou para o mesmo caminho. O samba tem o poder de atravessar gera√ß√Ķes. Hoje meus filhos participam de tudo comigo ali na comunidade, e eu vejo que com outras fam√≠lias tamb√©m √© assim. √Č um elemento de integra√ß√£o muito forte, que, apesar de se desenvolver no contexto de pobreza, √© a divers√£o de muitos, o momento de dar um sorriso verdadeiro, de festejar. E eu sigo nessa miss√£o, de literalmente n√£o deixar o samba morrer, de lutar pelo meu povo”.

“O samba sem o povo n√£o √© samba, tem que ter comunidade, amor, ra√≠zes, afeto e felicidade. O samba precisa continuar sendo um ato de transforma√ß√£o social, uma forma de garantir direitos ao nosso povo. A nossa cidade √© melhor quando tem samba, nosso povo √© mais feliz”, completa.¬†

Primeiros desfiles e escolas de samba de Vitória

O carnaval ocorria desde antes mesmo de 1880, come√ßando no Centro de Vit√≥ria, mas era uma festa completamente diferente da conhecida hoje. O trajeto inicial n√£o era conhecido como desfile, mas sim passeio. Os foli√Ķes j√° utilizavam fantasias e atravessavam as ruas mais importantes do Centro.

Neste momento, quando o povo n√£o estava nas ruas brincando de carnaval, estavam nos clubes mais requisitados de Vit√≥ria, como o Saldanha de Gama, Victoria Club e o Clube √Ālvares Cabral. Ele era o evento do ano e, a vinda em massa de visitantes mobilizava a economia local, lotando hot√©is, vendendo ornamentos e bebidas das mais diversas.

J√° no final do s√©culo XIX, em 1910, o Parque Moscoso se tornou o palco principal da cidade, mas os desfiles come√ßaram a tomar a forma que hoje s√£o conhecidos apenas a partir da populariza√ß√£o dos autom√≥veis. Nos bairros Santo Ant√īnio, Vila Rubim, Cruzamento e Praia de Santa L√ļcia, o carnaval j√° tomava mais corpo e l√° foram produzidas as primeiras carrocerias de caminh√Ķes aleg√≥ricos, que hoje d√£o espa√ßo para os carros. Por fim, foi estipulado que as festas realizadas no Clube √Ālvares Cabral terminassem nas ruas, na pra√ßa Costa Pereira.

As escolas de samba nasceram das batucadas, dos morros de Vit√≥ria. Os grupos Chap√©u de Lado e Mocidade da Fonte Grande foram pioneiros nesse quesito. No cora√ß√£o da cidade, ecoava a marchinha que remete aos antigos carnavais. Ao som de “a estrela dalva no c√©u desponta e a lua anda tonta, com tamanho esplendor”, a escola Piedade levava para as ruas a paz que reinava no morro.

Com a constru√ß√£o do Samb√£o do Povo, foram fundados os Gr√™mios Recreativos Escolas de Samba Mocidade Unida da Gl√≥ria, Unidos da Piedade, Mocidade da Praia, Imperatriz do Forte, Pega no Samba, Novo Imp√©rio, Independentes de Boa Vista, Uni√£o Jovem de Itacib√°, Independentes de S√£o Torquato, Chegou o Que Faltava, Vai quem Quer, Unidos da Penha, Mocidade Serrana, Andara√≠, Nossa Presen√ßa, Amigos de Gurigica, Originais do Contorno, Unidos de Barreiros e Santa L√ļcia. Junto √†s escolas, havia os blocos Unidos Jesus Nazar√©, Chega Mais, Banda Arco-√ćris, Pulo do Gato, Unidos de Jucutuquara e Independentes de Eucalipto.

Nos anos 80, o carnaval capixaba chegou a ser conhecido como o segundo melhor do país, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro. O Sambão do Povo foi de grande peso para a boa classificação da folia de Vitória.

Carnaval 2024

Os ensaios para a grande folia j√° acontecem desde 2023. Em agosto do ano passado, algumas escolas como a Andara√≠, Novo Imp√©rio, Independente de Boa Vista e Mocidade Unida da Gl√≥ria deram uma pr√©via do espet√°culo que est√° por vir este ano. As escolas Pega no Samba, Chegou o que Faltava, Piedade e Jucutuquara tamb√©m deixaram o p√ļblico com um gostinho de “quero mais” para as novidades de 2024.

Neste ano, a folia est√° prevista para acontecer no primeiro final de semana de fevereiro e promete ser um final de semana repleto de emo√ß√£o, belos desfiles e enredos de grande import√Ęncia hist√≥rica e cultural.