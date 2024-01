Fim de semana molhado? Mais 2 alertas de chuvas intensas para o ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais dois alertas, um amarelo e um laranja, de chuvas intensas para todas as cidades do Espírito Santo nesta sexta-feira (26). Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta amarelo é válido até às 10h deste sábado (27), e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou […]