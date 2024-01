Sedu divulga resultado da Chamada Escolar 2024

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou, nesta quarta-feira (10), o resultado da Chamada Escolar 2024. Para conferir a solicitação de Rematrícula, os alunos devem acessar o Painel de Rematriculados, clicando AQUI. Já novos estudantes, podem conferir a lista nominal, com suas respectivas alocações, por meio do Painel de classificados na Pré-Matrícula AQUI ou acessando o novo Sistema Estadual de Gestão Escolar (Seges).

Para garantir a vaga etapa de Pré-Matricula, o próximo passo é a efetivação da matricula na escola onde o aluno foi localizado, até o dia 19 de janeiro, com os seguintes documentos:

– Fotocópia da certidão de nascimento, ou de casamento, ou da Carteira de Identidade do estudante, acompanhada do documento original;

– Fotocópia do comprovante de residência do estudante, por meio da fatura de energia elétrica, acompanhada do documento original;

– Fotocópia do laudo médico para estudante público-alvo da Educação Especial;

– Histórico Escolar ou Declaração Escolar (até chegar o Histórico Escolar), que terá validade de 30 dias a partir da data de emissão;

– Fotocópia do CPF;

– Cópia da caderneta de vacinação ou declaração de unidade de saúde pública, acompanhada do documento original, atestando a atualização do cartão de vacinação para os estudantes com até 18 anos de idade.

Dúvidas:

Caso tenham dúvidas, , ou queiram alterar sua alocação para outras escolas com vagas disponíveis, estudantes e/ou responsáveis devem entrar em contato com a Superintendência Regional de Educação (SRE), que atende o município onde o aluno reside, por meio da lista de contatos e endereços das Superintendências (SRE) disponível AQUI. Para esse fim, não haverá atendimento presencial na Sedu Central.

Suplentes:

O chamamento dos alunos da lista de suplência em escolas com vagas disponíveis será realizado entre o dia 22 de janeiro e o dia 15 de fevereiro de 2024. Confira o Painel de Suplentes AQUI.