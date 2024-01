Verão: Anchieta tem programação especial nesta sexta (19)

Para quem pretende e busca se divertir durante o verão, nesta sexta-feira (19), acontece o Luau de verão em Iriri. A partir das 19h, o evento temático acontece na Praia da Areia Preta. Aliás, a programação contará com apresentação circense, capoeira e muita música, que irão acontecer também em Ubu na ptóxima quinta (25) e na Praia Central, no próximo sábado (27).

No entanto, de acordo com a Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, Maria Fernanda Barros, as atrações são gratuitas e promete agradar a toda a família. Além disso, este ano a novidade é que os luaus acontecem durante dois dias em cada balneário, com exceção da Praia Central que será apenas um dia com uma programação maior.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Luau em Iriri sexta-feira (19)

19h- Grupo de Capoeira Libertação

20h- Lacarta Circo e Teatro

21h- Show musical com Frequency

22h30- Show musical com Saulo Simonassi

Luau em Ubu quinta-feira (25)

19h- Apresentação Os Brandarinos (dança portuguesa)

20h- Le Peppe Circus

21h- Enedino (MPB)

22h- Dona Fran (Rock)

Luau na Praia Central – Sede sábado (27)

19h- Grupo de Jongo Tambores de São Mateus

20h- Lacarta Circo e Teatro

21h- Show musical com TDG

22h30- Show musical com Marajah