🧩 Vitória amplia atendimentos para pessoas com autismo

A semana iniciou com uma ótima notícia para a saúde do município! A Prefeitura de Vitória ampliou em 25% a oferta de atendimento especializado a pessoas com Transtorno do Espectro do Autista (TEA) na Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes).

Na tarde desta segunda-feira (5), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, juntamente com a secretária de Saúde de Vitória, Magda Lamborghini, a secretária de Educação, Juliana Rohsner, vereadores, lideranças locais, entre demais autoridades, estiveram na sede da Amaes assinando o contrato para a prestação de serviços especializados.

“Hoje é um dia muito especial. Nós estamos dando mais um passo para a inclusão, cuidado, desejo e proteção. Desde o início da gestão, nós fomentamos o amor e o cuidado das pessoas. Mesmo no período mais difícil, em 2021, com a receita diminuída, com dificuldades orçamentárias, fiscal, com a pandemia, nós sempre priorizamos o cuidado, o amor e a empatia das pessoas. O trabalho que vocês fazem aqui é extraordinário! Eu tenho certeza que nós vamos plantar hoje mais uma semente, várias sementes de germinarão que darão bons frutos. Nós vamos voltar aqui no jardim para colher novas cores, para colher novas vitórias”, disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

A secretária de Saúde de Vitória, Magda Lamborghini, ressaltou a importância da parceria com a Amaes. “Desde que assumimos essa pasta, o nosso lema é cuidar das pessoas. Queremos dar oportunidade, qualidade de vida e dignidade à s famílias e garantir à s crianças um tratamento com qualidade. Com essa ampliação esperamos que mais famílias sejam cuidadas e tenham acesso a serviços de excelência”, destacou.

Amaes

A Associação dos Amigos dos Autistas do ES (Amaes) vai ofertar 14.280 procedimentos por ano, sendo 13.500 atendimentos, 540 consultas médicas especializadas e 240 testes psicodiagnóstico. O valor do contrato é de R$ 725.334,00 por ano.

“Gratidão! Estou muito emocionada com esse momento tão importante para as nossas crianças e jovens com deficiência. Há pessoas que nos ajudam, que falam, que contribuem de forma pontual e outras que nos carregam no colo. A equipe da PMV tem feito isso com a gente. Nosso ‘muito obrigada’! Com esse compromisso da sua gestão, tenho certeza que estamos alcançando novo voo. Isso é cuidar de pessoas. Tenho certeza que estamos transformando a vida de muitas pessoas”, falou a presidente da Amaes, Pollyana Paraguassú.

Os pacientes serão atendidos por uma equipe multidisciplinar, composta por médico, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social e terão atendimento e acompanhamento em reabilitação, consulta médica especializada e aplicação de teste para psicodiagnóstico com avaliação psicológica. Cada paciente terá um plano de tratamento para a faixa etária.

Ampliação

A Prefeitura de Vitória está ampliando em quase 30% a oferta de atendimento especializado a pessoas com deficiência e Transtorno do Espectro Autista, passando de 68.628 consultas e exames para 87.384 atendimentos/ano.

Os atendimentos serão realizados na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e Vitória Down.