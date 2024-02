Avenida Beira Rio será liberada neste sábado (3) em Cachoeiro

O tráfego de veículos na avenida Beira Rio será liberada neste sábado (3). As ruas Samuel Levy, no bairro Aquibadan e a Ponte Carim Tanure voltam a ter o fluxo de veículos no sentido normal. O acesso à avenida Beira Rio pela Rua Siqueira Lima será reaberto.

Leia também: Anchieta: BR-101 terá interdição para obras de duplicação na próxima semana

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, o fluxo na avenida Dr. Ubaldo Caetano Gonçalves continuará em mão dupla. A Rua Eduardo Gomes (Morro ao lado do Tiro de Guerra) continuará permitindo apenas descida.

Ruas do bairro Recanto também serão liberadas

O tráfego de veículos nas ruas Reinaldo Machado Cel. (Morro do Sindicato) e pela Coronel Marins (Morro ao lado da Praça do Roberto Carlos), no bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim, também estão liberados.

O prefeito Victor Coelho (PSB) divulgou um vídeo em suas redes sociais anunciando a liberação das vias e o avanço das obras. “Por onde a macrodrenagem passou, também foram realizadas obras de revitalização urbanística, como pavimentação e execução de passeio público, para recuperar a infraestrutura das vias que passaram por escavações”, disse.