Mais vagas de medicina na Ufes: senador reivindica ampliação em Algre

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Alegre, poderá ter mais ofertas de vagas para o curso de Medicina. A solicitação foi feita pelo senador Fabiano Contarato (PT) ao ministro da Educação, Camilo Santana, nesta quinta-feira (1), em Brasília.

Além da amplitude de vagas para o polo da Ufes no Caparaó, o parlamentar também pediu a autorização para abertura de mais oportunidades nessa área em São Mateus, no Norte do Estado.

“Dizer também que é compromisso nosso, do MEC. Nós já estamos trabalhando para ampliar os cursos de medicina nas universidades federais de todo o país. Sua demanda, é justa, é um pleito que precisa ser ampliado”, afirma o ministro.