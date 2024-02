Procon apreende mais de 360 quilos de produtos impróprios para consumo no ES

Uma operação de fiscalização conjunta envolvendo o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem) e a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) foi realizada em duas grandes redes de supermercados localizadas em Vila Velha e Cariacica. Realizada nesta terça-feira (27), a fiscalização teve como objetivo apurar denúncias acerca da venda de produtos vencidos e deteriorados nos supermercados da Grande Vitória.

Durante a inspeção, foram recolhidos produtos vencidos, além de mais de 360 quilos de embutidos vendidos a granel, os quais não apresentavam informações sobre data de fabricação, validade e fracionamento, e exibiam indícios de presença de fungos.

Entre os alimentos perecíveis apreendidos estão costela suína, coxinhas de frango, salsicha, linguiça, lombo, bacon, orelha de porco defumada, joelho suíno, pé suíno, pão de queijo, presunto, queijos, mortadela, pepperoni, salame, queijo ralado, iogurte, manteiga e mandioca.

A diretora geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, ressaltou que a venda de produtos impróprios para o consumo configura crime e infração grave conforme o Código de Defesa do Consumidor. “As grandes redes fiscalizadas foram autuadas e estão sujeitas a multas que variam de R$ 900,64 a R$ 13.509.600,00”, disse.

Para denúncias, os consumidores podem utilizar o Atendimento Eletrônico disponível no site procon.es.gov.br, ligar para o número 151 ou contatar via WhatsApp pelo número (27) 3323-6237.