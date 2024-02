Serviço militar em Alegre: alistados em 2023 devem se apresentar nesta quinta (15)

Os jovens que se alistaram no Serviço Militar Obrigatório em 2023 devem se apresentar nesta quinta-feira (15), às 8h, no Tiro de Guerra de Alegre, para a chamada Seleção Complementar.

O Tiro de Guerra fica na Rua Olívio Correia Pedrosa, 546, no Centro de Alegre. Os alistados devem comparecer em posse do Certificado de Alistamento, do documento oficial de identificação com foto, além do comprovante de residência.

O responsável pela unidade do Exército em Alegre, Sargento Saraiva, salienta que o comparecimento é obrigatório, como parte do processo.

Segundo o site das Forças Armadas, essa seleção possui um grau de especificidade maior que na Seleção Geral. Na Seleção Complementar são realizados os Exames Médicos, Testes de Aptidão Física e entrevista.

Quem não comparecer, pode pagar multa e ter atraso no recebimento do Certificado Militar. O documento é requisito para a obtenção do Diploma Universitário, para a validação Passaporte e emissão do Título de Eleitor, por exemplo.

Entenda as etapas do Alistamento Militar

Alistamento: pode ser feito por meio do Alistamento on-line ou por intermédio da Junta de Serviço Militar do município. Depois que essa etapa é realizada, o candidato recebe o Certificado de Alistamento Militar (CAM); Seleção Geral: é o momento no qual ocorre a avaliação inicial para verificar se o candidato tem condições básicas de ingressar na Força Aérea, Marinha ou Exército Brasileiro. Após essa etapa o candidato é dispensado ou designado. Além disso, a escolha da Força Armada é feita nessa etapa; Designação: o candidato é convocado para se apresentar no quartel mais próximo da região onde habita; Seleção Complementar: essa seleção é semelhante à Geral, mas possui maior grau de especificidade. Exames Médicos, Testes de Aptidão Física e Entrevista são alguns dos itens que compõem essa etapa; e Incorporação: é a etapa final. O candidato passa a ser um recruta ao incorporar as fileiras da Força Aérea, da Marinha ou do Exército Brasileiro. Aqui, a vida militar começa efetivamente.

Serviço: Seleção Complementar do Alistamento Militar

Local: Tiro de Guerra de Alegre.

Tiro de Guerra de Alegre. Horário: 8h.

8h. Endereço: Rua Olívio Correia Pedrosa, 546, no Centro de Alegre.

Rua Olívio Correia Pedrosa, 546, no Centro de Alegre. Documentos necessários: Certificado de Alistamento, documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência.