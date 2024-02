Sesi ES abre palco para espetáculos teatrais do Espírito Santo

O Sesi Cultura abriu um edital de chamamento público que vai proporcionar uma oportunidade no cenário teatral capixaba. O Teatro Sesi Jardim da Penha, localizado em Vitória, será palco de quatro espetáculos teatrais selecionados.

A iniciativa busca promover a diversidade cultural e incentivar o cenário teatral local, proporcionando espaço e visibilidade às companhias de teatro. O diferencial do Sesi Cultura edital é a ocupação gratuita do espaço, no qual as companhias selecionadas não precisarão arcar com o aluguel do teatro. Além disso, todo o valor arrecadado na bilheteria durante as apresentações será destinado integralmente às próprias companhias.

“A oportunidade surge como um impulso vital para os artistas e grupos teatrais, especialmente em tempos desafiadores para o setor cultural. A expectativa é que a iniciativa do Sesi Cultura fortaleça a produção teatral local, incentivando a criação e apresentação de espetáculos”, ressaltou a gerente do Sesi Cultura, Giselle Madeira.

As inscrições para o edital estão abertas até o dia 03 de março no site https://sesies.com.br/editalteatro/. As propostas culturais inscritas serão avaliadas e selecionadas por uma Comissão de Seleção, constituída por profissionais da área de Cultura. Serão escolhidos quatro espetáculos teatrais para apresentações bimestrais, cobrindo o período de maio a dezembro deste ano.

Os interessados devem ficar atentos aos critérios e prazos estabelecidos no edital. A expectativa é que a iniciativa promova um intercâmbio cultural, conectando artistas, públicos e promotores culturais.