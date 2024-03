♻️ Praça de Fátima recebe ponto de coleta de lixo eletrônico nesta semana

Nesta semana, os moradores de Cachoeiro de Itapemirim têm uma oportunidade de fazer a diferença para o meio ambiente com a coleta de lixo eletrônico. É que a Prefeitura está promovendo uma campanha de recolhimento desse tipo de resíduos. Dessa forma, o objetivo é garantir o descarte correto desses materiais e promover a sustentabilidade.

A partir desta segunda (18), até a próxima sexta (22), o caminhão “Vem Reciclar”, da coleta seletiva, estará estacionado na Praça de Fátima, das 8h às 17h. Sendo assim, os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) estarão no local para atender as pessoas que trouxerem os materiais de descarte.

Em princípio, serão recebidos televisores, celulares, computadores, e uma variedade de outros aparelhos eletrônicos que já não são utilizados.

O Prefeito de Cachoeiro Victor Coelho falou da iniciativa, destacando a importância da participação de todos. “Com cada um fazendo a sua parte, todos teremos bons resultados. Este gesto de responsabilidade individual é fundamental para o bem-estar coletivo e para a preservação do ambiente”, afirmou.

Por fim, os materiais recolhidos serão encaminhados para empresas especializadas em reutilização e reaproveitamento. Por certo, esta abordagem elimina os riscos ambientais associados ao descarte inadequado de lixo eletrônico. Além disso, também contribui para a economia circular, reduzindo a necessidade de extrair novos recursos.

