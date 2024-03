🥵 Cidades do Sul do ES recebem alerta do Inmet de onda de calor

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de onda de calor para várias cidades do Sul do Espírito Santo (ES), a partir desta sexta-feira (15).

Portanto, o aviso amarelo tem grau de severidade de perigo potencial e √© v√°lido at√© √†s 18h de domingo (17), e prev√™ leve risco √† sa√ļde. Isso porque, as cidades ter√£o temperatura 5¬ļC acima da m√©dia por per√≠odo de dois at√© tr√™s dias.

No entanto, em caso de emergência, o Instituto orienta que: contate a Defesa Civil (telefone: 199).

Confira as cidades em alerta para onda de calor no ES:

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiac√°

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guarapari

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

I√ļna

Jer√īnimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Pi√ļma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Calor extremo atinge o Estado

Segundo o meteorologista do Climatempo, Vinicius Lucyrio, nesta semana o Espírito Santo terá calor dentro da normalidade. Aliás, a partir desta sexta-feira (15), o calor vai aumentar em praticamente todo o Centro-Sul do Brasil. Isso inclui São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

“A partir do fim de semana, no come√ßo da semana que vem, at√© a entrada do outono astron√īmico, teremos dias de calor bem intenso, e a popula√ß√£o vai sentir bastante esse aumento de temperatura, comparado a essa semana. V√£o sentir, principalmente, a faixa litor√Ęnea, desde a regi√£o de S√£o Mateus, at√© o Sul do Estado, pegando as regi√Ķes de divisa com o estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro. No entanto, essas regi√Ķes devem ter as temperaturas mais altas. Em alguns pontos elas podem ser aproximar dos 40¬ļC”, explica o meteorologista.

No entanto, Vinicius ressalta o calor dos pr√≥ximos dias ser√° menos intenso do que foi registrado em novembro, quando uma onda de calor atingiu o Estado. “Essa onda de calor n√£o √© t√£o intensa quanto a de novembro, mas chama a aten√ß√£o por ser durante o ver√£o. Apesar de o ver√£o ser uma esta√ß√£o com temperaturas m√©dias mais altas, no geral, temos menos extremos de calor por per√≠odos mais prolongados por conta da umidade, que √© mais prolongada nessa √©poca do ano. Ali√°s, a umidade mais alta acaba atenuando os extremos de temperatura. Tanto para frio quanto para calor”, continua.