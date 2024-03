🥵 Onda de Calor: cidades do Sul do ES recebem novo alerta do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de Onda de Calor РPerigo para cidades localizadas na Região Serrana e do Caparaó do Espírito Santo.

Segundo o √≥rg√£o, as √°reas s√£o afetadas por uma onda de calor e as temperaturas devem ficar 5¬įC mais altas do que o esperado para o per√≠odo pelos pr√≥ximos tr√™s a cinco dias.

Segundo a ClimaTempo, em algumas cidades como Cachoeiro de Itapemirim, Alegre e Gua√ßu√≠ a sensa√ß√£o t√©rmica ultrapassou os 40¬ļC por volta das 14h.

O novo alerta do Inmet é válido até as 18 horas de segunda-feira (18). Veja lista das cidades afetadas pelo aviso:

Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiac√° At√≠lio Vivacqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Castelo Concei√ß√£o do Castelo Divino de S√£o Louren√ßo Dores do Rio Preto Gua√ßu√≠ Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim I√ļna Jer√īnimo Monteiro Marata√≠zes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Pi√ļma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul S√£o Jos√© do Cal√ßado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante