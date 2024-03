🧥 Pode preparar o casaco? Saiba quando o frio chega ao Espírito Santo

Com os dias de calor intenso se aproximando, os capixabas j√° est√£o pensando no frio. Mas, afinal, como ser√° o outono neste ano? Quando o frio chega? A resposta para essa pergunta pode n√£o ser boa para quem est√° contando os dias com temperaturas mais amenas.

Segundo o meteorologista do Climatempo, Vinicius Lucyrio, o Espírito Santo pode ter períodos chuvosos no fim do mês, e o calor pode se prolongar no Estado.

‚ÄúDentro do outono astron√īmico ainda teremos, dentro do m√™s de mar√ßo, algumas situa√ß√Ķes de ver√£o. Isso vai se prolongar outono a dentro. Ent√£o, agora no final do m√™s, podemos ter ainda uns per√≠odos de tempo inst√°vel sobre o Estado. A chuva ainda vai dar as caras‚ÄĚ, explica.

Outono com calor?

O outono começa oficialmente no Brasil no dia 20 de março. Mas isso não quer dizer que teremos dias mais frescos. Vinicius explica que as temperaturas tendem a ficar acima da média.

‚ÄúEsse calor do ver√£o n√£o tende a ficar t√£o intenso. Mas, ele se prolonga pelo menos no m√™s de abril e come√ßo de maio. Vamos ter alguns per√≠odos em que esse padr√£o ser√° interrompido com passagens de frentes frias. Elas v√£o ficar mais comuns ao longo de abril. Al√©m disso, v√£o causas algumas chuvas volumosas, principalmente, nas √°reas serranas do Estado. Mas, em geral, deve ser um m√™s de tempo mais seco e mais quente que o normal tamb√©m‚ÄĚ, pontua.

E quando chega o frio?

Vinicius refor√ßa ainda que o m√™s de maio tamb√©m ser√° mais seco e quente do que o normal. No entanto, as tardes e noites ser√£o mais frescas. ‚ÄúIsso tamb√©m vai ocorre em junho. Na segunda quinzena de maio e in√≠cio de junho teremos mais entrada de ar frio. A√≠ sim a popula√ß√£o vai sentir uma sensa√ß√£o maior de frio‚ÄĚ, continua.

As previs√Ķes para o inverno, que come√ßa em junho, n√£o seguem as do ano passado. ‚ÄúEsse inverno tende a ser mais seco que o ano passado. Entre os meses de junho e agosto, esperamos mais tempo seco comparado com 2023. Ano passado, apesar de ter chovido pouco no inverno, ainda teve alguns epis√≥dios de chuva, e n√£o ficou t√£o seco. Mas, esse ano a tend√™ncia e de ser bem mais seco, se comparado com 2023‚ÄĚ, completa o meteorlogista.