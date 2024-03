Cachoeiro: instituição promove reinserção social por meio da educação

Visando reduzir a reincidência criminal, o Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) leva educação e ensino de qualidade para dentro das unidades prisionais em Cachoeiro de Itapemirim.

A iniciativa do CEEJA além de possibilitar o acesso ao conhecimento, também dar aos recuperandos a oportunidade de ressocialização e a reinserção social.

LEIA TAMBÉM: Rio Itapemirim segue subindo, atinge quase 4 metros e transborda

“Isso é fundamental, pois educação é uma ferramenta poderosa para reduzir a reincidência criminal, capacitando os indivíduos para uma vida melhor após o cumprimento da pena”, explica a instituição por meio de nota.

Além disso, ao garantir o acesso ao ensino para todos, o CEEJA in loco ainda contribui para a promoção da igualdade de oportunidades e para a construção de uma sociedade mais justa.

A instituição ainda exerce um papel de fundamental importância no sistema prisional da Associação de Proteção e Assistência às Condenadas (APAC), que administra o Centro de Reintegração Social (CRS) masculino.

Ver essa foto no Instagram

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.