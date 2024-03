Inscrições abertas! Prêmios para projetos inovadores na etapa do ES

Reconhecer a importância do estágio na educação para o mercado de trabalho e o estímulo à qualificação dos talentos para pesquisa de projetos inovadores, desenvolvimento e inovação em todo o país. Aliás, com esses objetivos que o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) lançou a edição 2024 do Prêmio IEL de Talentos. As inscrições já estão abertas e acontecem até o dia 31 de maio.

Sobretudo, desde o ano passado, a iniciativa ganhou uma nova versão com a fusão de outro projeto: o Inova Talentos. Aliás, com isso, o Prêmio IEL de Talentos se dividiu em duas categorias: o IEL Estágio, que reconhece as melhores práticas de estágio no Brasil; e o Inova Talentos, que promove a inserção de jovens talentos capacitados para estimular a inovação em empresas.

O prêmio

“O Prêmio IEL de Talentos identifica as boas práticas de estágio dando visibilidade para as empresas capixabas. Além disso, impulsiona um novo olhar para a carreira de novos talentos, sendo pautado no desenvolvimento de pessoas e focado em inovação. Aliás, é uma vitrine para as empresas, que marcam seu posicionamento e competitividade no mercado”, explicou Claudia Gonçalves de Freitas, analista de Negócios do IEL-ES.

Contudo, na categoria IEL Estágio, empresas, estagiários e instituições de ensino são premiados em três modalidades: estagiário inovador, empresa inovadora, e educação inovadora (ensino superior e técnico/profissional).

Assim, para conquistar o prêmio, é preciso se destacar em criatividade e inovação, valorização de pessoas, transparência, desempenhos inovadores, trabalho em equipe, meritocracia, melhorias em programas e motivação de jovens talentos.

Todavia, a categoria Inova Talentos, serão reconhecidas grandes ideias dos jovens que escrevem artigos e implementam projetos inovadores na jornada acadêmica e profissional. Aliás, o objetivo é dar, também, visibilidade ao desempenho dos bolsistas e tutores em jornadas de inovação.

O período de inscrição é o mesmo para as duas categorias: até 31 de maio. Os participantes devem acessar o site do IEL Nacional e preencher o formulário de acordo com a categoria desejada. É importante o candidato ficar atento às recomendações descritas em cada edital.

Assim, a avaliação na etapa regional vai acontecer de 03 a 30 de junho e o resultado dos ganhadores será divulgado no mês de agosto. A premiação nacional está prevista para outubro deste ano.

Quem pode participar do prêmio?

Empresas legalmente constituídas com programas de estágio em vigor intermediados pelo IEL e por instituições de ensino e com termos de compromisso de estágio.

Estudantes regularmente matriculados e frequentando as aulas dos cursos de educação profissional de nível técnico ou superior.

Supervisor representante da empresa com formação ou experiência profissional na área de conhecimento do estagiário para supervisionar e orientar as atividades de estágio.

Instituições de ensino público ou privado que ministram cursos de educação profissional ou educação superior.

Bolsistas ou tutores de empresas que tenham realizado o plano de trabalho do projeto nas empresas, no âmbito do Inova Talentos.

Quais as modalidades?

Empresa inovadora:

Reconhece a empresa que desenvolveu e implementou o projeto de estágio mais inovador.

Estagiário inovador:

Reconhece o estagiário e o supervisor que desenvolveram o projeto mais inovador e o implementaram.

Educação Inovadora:

Reconhece a instituição de ensino superior ou ensino técnico/profissional que incentiva e implementa boas práticas de programa de estágio, resultando em projetos inovadores com estagiários.

Etapa Regional (Espírito Santo)

Inscrições: 02/2024 a 31/05/2024

Avaliação etapa regional: 03/06/2024 a 30/06/2024

Eventos de premiação regional – agosto de 2024

Premiação nacional – outubro de 2024