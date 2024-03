Piscicultura ganha impulso em Muniz Freire e movimenta economia

A cidade de Muniz Freire, no Sul do Estado, está vivendo um impulso significativo na produção de peixes dentro da região. Cerca de 30 produtores estão criando tilápias através do programa “Mais Peixe” e tendo esta como uma fonte de renda secundária. Aliás, a expectativa é que o peixe se torne a renda principal nos próximos anos.

Entre 2021 e 2023, foram vendidas cerca de 300 toneladas de tilápia com o incentivo do programa. O “Mais Peixe” foi criado pela atual gestão do município, onde é oferecida toda assistência técnica aos produtores que queiram investir na piscicultura. Podemos dizer que a prefeitura abre o caminho e depois entra o apoio da Cooperativa dos empreendedores rurais de Domingos Martins (COOPRAM).

Foto: Larissa Chaves

O apoio da COOPRAM é mais um impulso que o município recebe para seguir crescendo neste setor. De acordo com o Secretário de Agricultura de Muniz Freire, Renato Bueno, o produtor tem na Cooperativa uma garantia de que o seu produto será vendido. “Eles encostam o caminhão direto na propriedade, compram o peixe vivo do produtor e depois fazem o processo seguinte de abate”, afirma.

Renato conta também que o município está concorrendo ao prêmio “Projeto Prefeitura Empreendedora” do Sebrae. Assim, o Secretário enfatiza a importância do programa a nível estadual. Além disso, ele reforça que a piscicultura está movimentando a economia da região, desde os produtores, até as lojas que vendem os insumos para os peixes.

Fomento à piscicultura

Pensando no potencial que o município tem mostrado para esse setor, na próxima semana será realizada em Muniz Freire a Feira Inova Capixaba – Agricultura In Foco, que neste ano recebe o “Fórum de Piscicultura”. O evento promete trazer atividades e tecnologias da piscicultura para os produtores. Todavia, quem tem interesse em iniciar na produção ou se informar mais, também será bem vindo.

Leia também: Inova Capixaba: Fórum de Piscicultura movimenta o Caparaó capixaba

Leandro Pinheiro, que é médico veterinário e também produtor, estará no Fórum com um stand e com uma barraca na praça de alimentação do evento. O veterinário já criava peixes em sua propriedade, contudo, depois do programa “Mais Peixe” sua produção foi intensificada. Hoje ele afirma que vê um grande potencial no município para o mercado da piscicultura.

“O mercado em Muniz Freire está crescendo e tem muito para crescer, pois tem tudo favorável para crescer. A gente tem o apoio do programa, tem água, tem local para fazer, tem o incentivo e tem pra onde vender”, afirma o produtor.

Realização e apoio do evento

A Feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Piscicultura In Foco, que em suma, terá como tema o Fórum de Piscicultura, será realizada pela GFC Eventos e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Sebrae, Ufes, Ifes, Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.