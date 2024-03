Pode chegar 🥶! Frente fria atinge parte do Brasil a partir desta quarta (20)

Uma frente fria que chega ao Brasil nesta quarta-feira (20), dar√° uma tr√©gua ao calor intenso que atinge grande parte do pa√≠s nos √ļltimos dias. Essa √© a primeira do outono.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o avanço dessa frente fria sobre a região Sul do Brasil já a partir desta quarta-feira (20). No entanto, ela atingirá também a região Sudeste.

Leia também: Calor com dias contados: vem aí a primeira frente fria do outono

Este sistema ir√° potencializar a chuva, especialmente no Rio Grande do Sul. H√° condi√ß√Ķes para acumulados de chuva significativos, que podem oscilar entre 80 e 100 mil√≠metros (mm) em √°reas do sul do estado ga√ļcho.

Entre a noite de quarta-feira (20) e manh√£ da quinta (21), h√° possibilidade de alguns temporais. Ali√°s, com queda de granizo em pontos isolados e rajadas de vento entre 70 e 80 km/h, no estado ga√ļcho.

Frente fria vai causar chuvas no Sudeste

No entanto, ao logo da quinta-feira (21), os temporais devem atingir √°reas de Santa Catarina e do Paran√°. Al√©m disso, no decorrer do dia e na sexta-feira (22), a instabilidade pr√©-frontal ir√° refor√ßar a condi√ß√£o para fortes pancadas de chuva, com temporais localizados, em √°reas das regi√Ķes Sudeste e Centro-Oeste.

Portanto, ainda na sexta e no sábado (23), o avanço da frente fria pelo leste da região Sudeste, deve provocar volumes de chuva em torno dos 70 mm.

De forma mais pontual, a chuva entre o Vale do Paraíba, litoral norte de São Paulo, sul e Zona da Mata de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sul do Espirito Santo, poderá superar os 150 mm por dia.