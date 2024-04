💙 Abril Azul: Cachoeiro terá caminhada de conscientização do autismo

Cachoeiro de Itapemirim recebe no próximo domingo (14), mais uma edição da Caminhada de Conscientização do Autismo. O evento, realizado pela Associação de Pais de Autistas de Cachoeiro e Sul do ES (Apaches), faz parte da programação do Abril Azul.

Este é o mês dedicado à conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Com o tema: ‚ÄúValorize as capacidades e respeite os limites‚ÄĚ, a caminhada est√° marcada para come√ßar √†s 8h na Pra√ßa Jer√īnimo Monteiro. Vestidos de azul, os participantes seguir√£o com destino √† Pra√ßa de F√°tima, onde haver√° uma programa√ß√£o especial.

De acordo com a presidente da Apaches, Geizir Concei√ß√£o da Silva Aquino, al√©m de profissionais para falar sobre o TEA, haver√° brinquedo para as crian√ßas e um momento de recrea√ß√£o com a Turma da Tina. ‚ÄúAl√©m de conscientizar, esse tamb√©m √© um momento de integra√ß√£o das fam√≠lias. Um momento de lazer e divers√£o‚ÄĚ, ressalta.

Caminhada de Conscientização do Autismo

Essa caminhada acontece todos os anos em Cachoeiro, desde 2017. Este ano, o evento conta com a parceria da Apae e das clínicas Fabular, Mind, Beabá e Em.Si. O objetivo principal é sensibilizar a população com relação ao autismo. Além da necessidade de que todos entendam melhor as características de quem têm essa condição, para diminuir o preconceito e aumentar a integração.

‚ÄúN√≥s mobilizamos toda a sociedade. Al√©m de pais de autistas, tamb√©m participam professores, amigos, profissionais e convidados todos a virem conosco. Ano passado tivemos dois mil participantes e este ano esperamos que o n√ļmero seja maior. Vista uma blusa azul, calce um t√™nis confort√°vel e participe conosco desse momento t√£o importante‚ÄĚ, frisou Geizir.

A presidente da Apaches contou que a associa√ß√£o possui atualmente 168 fam√≠lias associadas, mas que o n√ļmero de autistas no munic√≠pio √© muito maior. ‚ÄúPrecisamos mostrar para a sociedade que a comunidade autista √© grande e crescente. Somente da rede p√ļblica municipal de ensino de Cachoeiro temos quase 500 autistas matriculados. E eles precisam ser vistos e respeitados‚ÄĚ.