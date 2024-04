O portal AQUINOTÍCIAS.COM, está AO VIVO diretamente do seu estúdio móvel na Exposul. A cobertura especial acontece até este domingo (7), quando encerra-se a edição de 2024 da maior feira do agronegócio capixaba.

Acompanhe agora os destaques do momento: prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho.

