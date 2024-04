🥵 Onda de calor se mantém no Brasil nos próximos dias

Desde o último dia 22 de abril, o Brasil enfrenta uma onda de calor fora do comum. E as previsões indicam que essa condição se estenderá até pelo menos o dia 10 de maio de 2024. No final de semana passada, as temperaturas atingiram níveis excepcionais, especialmente nas regiões centrais do país.

Segundo a Climatempo, no sábado (27), Cuiabá, no Mato Grosso, registrou uma temperatura impressionante de 37,2°C. No Rio de Janeiro, Jacarepaguá marcou 36,0°C e Diamante do Norte, no Paraná, alcançou 35,3°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No domingo, a situação se repetiu com o Rio de Janeiro novamente liderando o ranking das temperaturas mais altas do país. O Estado teve diversas regiões superando os 38°C.

Essa é a quarta onda de calor a atingir o Brasil recentemente. E ela promete se intensificar ainda mais e atuar até o dia 10 de maio. O sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera continua bloqueando o avanço das chuvas sobre as áreas afetadas.

Além, também, de intensificar a circulação do ar, o que impede a formação de nuvens de chuva intensas e eleva ainda mais as temperaturas. As regiões marcadas em vermelho no mapa podem esperar temperaturas mais de 5°C acima do normal nos próximos dias.

Efeitos inesperados da onda de calor

Ainda, de acordo com a Climatempo, é importante ressaltar que, nesta época do ano, o calor costuma ser menos intenso devido à menor incidência de radiação solar e dias mais curtos.

No entanto, essa onda de calor está trazendo temperaturas típicas de verão para o outono brasileiro, desafiando as expectativas climatológicas usuais para o mês de maio.