Domingo de sol ou chuva? 🌦️ Descubra na previsão do tempo

Neste domingo (7), devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens de chuva no Espírito Santo, o tempo será com sol e poucas nuvens, em todo o Estado. Não há previsão de chuva.

Na Grande Vitória, poucas nuvens e calor, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 34 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens e calor, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Norte, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

