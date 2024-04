Jovem é preso após ser obrigado a vender drogas em Brejetuba

Um jovem de 19 anos, foi preso enquanto vendia droga na Praça Celestina Xista Bradaró, no centro de Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada do último sábado (20).

Segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, os militares avistaram o jovem de 19 anos em um ponto estratégico, utilizado como ponto de comércio de drogas. No entanto, ao avistar a viatura, o suspeito se mostrou nervoso e saiu rapidamente do local.

Contudo, os policiais abordaram o suspeito e realizaram buscas pessoal, onde encontraram no bolso da bermuda uma sacola amarela com 17 buchas de cocaína.

Entretanto, aos militares, o abordado disse que deve uma quantia de R$ 500 reais da compra de uma motocicleta. Como não tinha o dinheiro, o dono da moto lhe obrigou a vender a carga para que a dívida fosse quitada. Informou ainda que durante o evento, ele se encontrou com o dono do veículo onde foi lhe entregue o pacote com as buchas de maconha.

Leia também: Trator furtado em sítio de Domingos Martins é recuperado pela Guarda de Vitória

Além disso, disse que que logo após receber a mercadoria, foi até a Praça Celestina Xista Badaró para tentar vender a droga. Contou que vendeu duas buchas, porém, devido à grande movimentação de pessoas não foi possível identificar o cidadão que teria comprado a droga. Relatou, ainda, que foi orientado a vender cada bucha a R$ 100,00 reais que daria três gramas, e seis gramas seria vendido a R$200,00 reais.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Departamento de Polícia e Justiça (DPJ) de Venda Nova do Imigrante, para ser apresentado à autoridade policial, bem como o material ilícito e o aparelho celular do suspeito.