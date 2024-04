Marielle: deputados da extrema direita do ES votam pela soltura de suspeito

Dos 10 deputados federais do Espírito Santo, cinco votaram “sim” para manter a prisão do deputado Chiquinho Brazão, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco.

Entretanto, quatro votaram para que a prisão do parlamentar fosse revogada, assim como ocorreu com o Capitão Assumpção no Estado. São eles os deputados da extrema direita Evair de Melo (PP), Gilvan da Federal (PL), Messias Donato (Republicanos) e Da Vitória (PP).

O voto do Dr. Victor Linhalis não foi registrado no site da Casa de Leis federal.

A Câmara dos Deputados manteve, por 277 votos favoráveis, a prisão em flagrante e sem fiança do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), detido no dia 24 de março pela Polícia Federal sob acusação de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Houve 129 votos contra a prisão e 28 abstenções.

Amaro Neto (Republicanos): Sim

Da Vitória (PP): Não

Dr Victor Linhalis (Podemos): sem registro

Evair de Melo (PP): Não

Gilson Daniel (Podemos): Sim

Gilvan da Federal (PL): Não

Helder Salomão (PT): Sim

Jack Rocha (PT): Sim

Messias Donato (Republicanos): Não

Paulo Foletto (PSB): Sim