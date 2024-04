Polícia procura suspeitos de balear jovem em posto de gasolina em Cachoeiro

A polícia está procurando dois suspeitos de atirar em um jovem de 29 anos, em um posto de gasolina em Cachoeiro de Itapemirim, na noite do último sábado (13).

A Polícia Militar informou que a guarnição foi acionada para ir ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, onde um homem deu entrada vítima de disparos de arma de fogo.

Na Unidade, a vítima relatou aos militares que estava em um posto de gasolina quando dois suspeitos, que estavam em uma moto, chegaram no local e efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção. Um disparo atingiu a perna da vítima. O estado de saúde dela não foi informado.

A Polícia Civil informa que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.



A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.