Resumo BBB: Festa tem discussão entre sisters, choro e mais flerte

Na noite do último sábado (6), o Top 7 do Big Brother Brasil 24 desfrutou de uma festa no estilo arraiá fora de época.

Apesar do início animado, à medida que a festa avançou a tensão escalou entre as sisters Alane e Beatriz, que se desentenderam feio. Além disso, Matteus e Isabelle tentaram novamente dar um beijo – mas sem sucesso. Descubra o que mais aconteceu na última noite no reality.

Leia Também: MC Bin Laden é o eliminado do ‘BBB 24’; veja a porcentagem de votos

Arraiá fora de época com muitos shows

A noite começou quando os brothers do BBB 24 foram à área externa da casa e ganharam um arraiá fora de época com shows de Mari Fernandez, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Nattan e Felipe Amorim.

Vestidos com trajes típicos de festa junina, os participantes encontraram os cinco cantores juntos no palco e se animaram com as brincadeiras e decoração da festa, com direito a touro mecânico, correio elegante e pescaria.

Isabelle e Matteus tentam mais uma vez

Como de praxe, Isabelle e Matteus deram início à mais um flerte durante a festa. Os participantes, que vêm se aproximando nas últimas semanas, se juntaram na pista de dança e foram encorajados a se beijar.

Enquanto Davi, Alane e Beatriz observavam a dupla dançando, também comentaram sobre a atmosfera entre eles na festa. “Dando uma olhada de fora, você acha que vai acontecer?”, Davi perguntou. “Possivelmente, aqui dentro não. Porque já estamos há muito tempo no programa, pode prejudicar o jogo… para eles”, respondeu Alane.

“Também tem a questão da Ane Deniziane. É uma situação delicada”, lembrou Beatriz. “Será que Ane está triste? Acho que não”, declarou Davi.

No fim das contas, apesar da torcida, o casal trocou apenas um beijo no rosto.

Confusão entre sisters

No meio da pressão pelo beijo entre Isabelle e Matteus, Beatriz e Alane se desentenderam. Tudo começou quando Alane revelou para Isabelle que pediu a Beatriz para sair da pista de dança, a fim de que Isabelle e Matteus pudessem ter um momento a sós.

“É só para que eles tenham um tempinho, sabe. Estava tão bonito vê-los dançando na pista”, afirmou Alane. Beatriz, no entanto, expressou seu desconforto com a situação. “Estava, mas gente, isso está se arrastando demais. Eu também quero dançar, senão vou perder a festa. Eu, Lucas e Giovanna não podemos aproveitar a pista porque eles estão lá e não se beijam”, disse a vendedora.

Neste momento, Alane interveio: “Não é sobre não poder aproveitar a pista. É sobre saber respeitar o espaço do outro. O Marcus costumava falar muito sobre isso.” “Você está insinuando que estou ocupando o espaço de alguém?”, retrucou Beatriz.

“Não é isso que estou dizendo”, insistiu Alane. “Por favor, Alane, não faça isso. Meus adversários já me julgaram por motivos semelhantes”, reclamou Beatriz. “Eu jamais quis dizer que você está fazendo isso. Estou falando sobre respeitar o momento deles”, explicou Alane. “Isso me magoa. Até porque quando eles estão dançando, estou dançando comigo mesma, me divertindo”, observou Beatriz.

“Eu fico chateada quando você diz que estou tomando o espaço do outro”, afirmou Beatriz. Alane continuou a explicar seu ponto de vista. “Estou apenas dizendo que era um momento bonito em que eles estavam dançando”, destacou ela.

Isabelle chora

A discussão entre Beatriz e Alane deixou Isabelle aos prantos. Depois de presenciar o desentendimento entre suas amigas, Isabelle se sentiu culpada e se isolou na festa.

“Estou me sentindo a pior pessoa do mundo, porque tudo isso foi por minha causa. Agora a Bia e a Alane estão brigadas e a Bia está chorando por minha causa. Me sinto terrível”, desabafou Isabelle para Lucas Henrique, que veio consolar a Sister.

“Não foi por sua causa. Isso não tem nada a ver com você, Isabelle”, tentou acalmar Lucas Henrique.

Logo em seguida, Isabelle começou a chorar. “Eu só quero ir embora”, disse a manauara. “Todo mundo aqui é adulto”, comentou Lucas. “Tente organizar seus pensamentos, Isabelle”, acrescentou ele. “Eu só quero ir embora”, repetiu a dançarina. “Duas amigas acabaram de brigar por minha causa”, declarou Isabelle enquanto chorava.

“Eles não brigaram, vão resolver isso”, tentou tranquilizar Lucas. “A Bia está chorando, ela é muito sensível”, observou Isabelle. “Elas vão se entender”, disse Buda.

“Eu sinto que causei tudo isso”, insistiu Isabelle. “Você não causou, Isabelle. São 90 dias, todo mundo está sob pressão”, observou o professor.

Estadao Conteudo