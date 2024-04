Trator furtado em sítio de Domingos Martins é recuperado pela Guarda de Vitória

Em menos de 24 horas após ser furtado, na zona rural de Domingos Martins, um trator, do tipo retroescavadeira, foi recuperado pela Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), na tarde desta sexta-feira (19), em São Pedro, Vitória.

O trator entrou na cidade por volta das 22 horas, vindo de Cariacica e foi flagrado por câmeras de monitoramento da Guarda de Vitória.

“A cena de um trator entrando na capital, por volta das 22 horas, chamou atenção dos operadores de videomonitoramento. A partir daí, os agentes verificaram que havia uma ocorrência de furto de uma máquina semelhante, em Domingos Martins. As imagens e informações foram repassadas para a Gerência de Inteligência da Guarda de Vitória que passou a fazer levantamentos sobre a localização da retroescavadeira”, detalhou Dayse Barbosa, comandante da Guarda.

O veículo, avaliado em aproximadamente R$ 350 mil, havia sido furtado na tarde de quinta-feira (18), em São Bento do Chapéu, Domingos Martins. No registro, o proprietário informou que o funcionário havia saído com a máquina para trabalhar e que não retornou com o trator ao final do dia.

As imagens do videomonitoramento foram repassadas para a Gerência de Inteligência que trabalhou diversas informações até descobrir o paradeiro do trator, em São Pedro. Logo, a equipe do Grupamento de Apoio Operacional (GAOp) foi avisada e, quando chegou ao local, encontrou a retroescavadeira abandonada. Na região, ninguém informou quem havia parado o trator. O veículo foi removido para o pátio autorizado para que o proprietário possa reavê-lo.

A apreensão foi registrada na Divisão de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), órgão responsável pela apuração dos fatos.