Dia das Mães: home office equilibra a vida profissional e a pessoal

A maternidade é o sonho de muitas mulheres e para isso. No entanto, é difícil conciliar a rotina dos cuidados com os filhos e a vida profissional. No Espírito Santo, a EDP tem oferecido para as mães que atuam na empresa a possibilidade de ter esse equilíbrio: o trabalho em home office do nascimento até os 11 meses e 29 dias dos filhos.

Colaboradora dedicada a área de projetos de extensão de rede da EDP, Gisele Almeida, de 38 anos, é mãe de um menino de 4 anos chamado Bernardo, e está grávida de 22 semanas de Alice, que está prevista para nascer em setembro. Casada e residente na Serra, ela trabalha na sede administrativa da Distribuidora, em Vitória.

Gisele entrou na EDP em agosto de 2007 como técnica em Eletrotécnica Júnior e, atualmente, é sênior na mesma função. Integra a área de projetos de rede e compõe uma equipe que é responsável por toda logística de obras para extensão da rede elétrica, assim como novas ligações e serviços de melhorias.

Com experiência em lidar com planejamento e gestão de mão de obra em seus projetos profissionais, Gisele destaca que na maternidade a necessidade de organização e rede de apoio é igualmente essencial.

“A maternidade é o maior projeto da minha vida, mas não é fácil! Para conciliá-la com o trabalho, meu marido e eu estabelecemos uma rotina bem estruturada com nosso primeiro filho, e pretendemos manter isso com a chegada da Alice”, conta.

Home office equilibra vida profissional e pessoal

No entanto, agora, uma coisa será diferente na vida de Gisele. Enquanto o primeiro filho precisou ir para a creche com 7 meses, devido ao fim da licença maternidade, a caçula terá mais tempo perto da mamãe, graças a um novo benefício da empresa.

Em janeiro de 2024, a EDP no Brasil incorporou uma nova política que permite, às mães com filhos de até 11 meses e 29 dias, a extensão do trabalho no modelo 100% home office. O benefício é válido para todas as atividades elegíveis ao regime híbrido, que hoje é o modelo de trabalho adotado pela empresa.

A medida tem como objetivo proporcionar maior equilíbrio entre profissão e vida pessoal, permitindo que estas profissionais sigam no desenvolvimento de sua carreira, sem abrir mão do tempo com os filhos até 1 ano de idade.

Ter esse tipo de suporte é essencial para uma mãe que tem tamanha responsabilidade profissional no dia a dia. “Fiquei radiante ao saber desse benefício quando já estava grávida da Alice. Com certeza vou aderir. Assim, no primeiro ano dela, poderei ficar mais tranquila e acompanhá-la. Será uma grande ajuda, já que nossos familiares mais próximos trabalham e não podem cuidar dela. A empresa será nossa rede de apoio nesse momento tão especial”, comemora Gisele.

Extensão da licença-maternidade

Outra iniciativa que a EDP adota é a extensão da licença-maternidade. A colaboradora pode sair 15 dias antes da data prevista para o parto e, após o nascimento da criança, além dos 120 dias de licença previstos pela CLT, a EDP oferece uma extensão por mais 60 dias por meio do Programa Empresa Cidadã, totalizando 180 dias de licença maternidade. O benefício é estendido também para os casos de adoção ou guarda judicial.

Suportes como esses fazem com que os colaboradores tenham mais tempo para aproveitar esse momento tão especial na vida de uma família.

A futura mãe de dois tem se dedicado a cuidar da saúde. “Voltei a fazer pilates, comecei também a musculação e a caminhada. Além disso, uma coisa que eu gosto muito é de cantar. Faço parte do ministério e canto na igreja”.

Nos finais de semana, a família tem uma rotina especial. “Sempre vamos à igreja, visitamos a casa dos nossos pais e fazemos passeios em meio à natureza. Meu filho fica ansioso pelo domingo, que é o dia do passeio. Ele adora ir ao Vale do Moxuara”, completa Gisele.