Dias das Mães: bombeira de Cachoeiro conta sua experiência como mãe

Amar e proteger! Essas duas palavras definem bem a história da Michelly Benincá Dias, de 29 anos, que além de ser mãe de duas meninas, é subtenente da 1ª companhia do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Cachoeiro de Itapemirim.

Formada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Michelly atua na administração do Corpo de Bombeiros e dedica boa parte do seu tempo ao trabalho. “Entrei com 19 anos na corporação, que antes pertencia à Polícia Militar do Espírito Santo. Além disso, no início foi muito difícil, porque minha turma foi a primeira turma do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo a formar mulheres. Aliás, toda minha rotina foi transformada, porque sou de Cachoeiro e o curso foi em Vitória. Não tinha nenhum conhecido e morei por oito meses no quartel”, conta.

No entanto, com mais de 20 anos de profissão, Michelly se sente orgulhosa de trabalhar como bombeira militar. “Entrei como soldado e com 29 anos de profissão, hoje sou subtenente. Além disso, trabalhei em vários setores dentro da corporação, na prontidão, no Ciodes Metropolitano, em algumas seções do administrativo como Corregedoria, Defesa Civil, Departamento de Recursos humanos e outros. É muito gratificante e sou muito feliz e grata à Deus pela minha profissão”, explica.

A bombeira que se tornou mãe

Michelly e suas filhas Ana Luiza e Maria Clara | Foto: Arquivo da Família

Mãe da Ana Luiza de 11 anos, e da Maria Clara de 8 anos, Michelly conta um pouquinho de sua experiência como mãe. “Sou mãe de duas meninas lindas. Passeamos juntas aos finais de semana. Vamos na missa, cinema, viagens curtas. Aliás, me divirto com elas, porque o tempo passa muito rápido! Tento aproveitar ao máximo”, ressalta.

“Amo ser mãe, sempre quis ser mãe! Acho que toda mulher nasceu para ser mãe. Sou muito realizada com a maternidade. Apesar do meu dia a dia ser bastante corrido, tento usar o tempo com elas com qualidade”, finaliza com orgulho da mãe que é!