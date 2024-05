Republicanos aponta “prioridade” para projeto em Cachoeiro

O ex-deputado, ex-presidente da Assembleia Legislativa e presidente estadual do Republicanos no Espírito Santo Erick Musso comemorou a escolha do advogado e ex-secretário Diego Libardi como pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e apontou prioridade do partido para a eleição na Capital Secreta.

“E parabenizar o Diego, que se torna o pré-candidato desse movimento, que terá o apoio incondicional, irrestrito, total e absoluto do Republicanos, sendo prioridade nossa do partido”, explicou Erick Musso.

O comandante da sigla no Estado ainda ressaltou que a atenção não será apenas para chapa majoritária, mas também para a proporcional.

“Enquanto presidente estadual dos Republicanos, estarei de pé e à ordem para ajudar não só na pré e candidatura a prefeito, como na chapa dos vereadores para dar sustentação”, afirma.

O presidente estadual do Republicanos participou, nesta sexta-feira (10), do evento que apresentou a escolha do grupo, formado por Diego Libardi e os deputados estaduais Allan Ferreira (Podemos) e Bruno Resende (União), para a disputa da Prefeitura de Cachoeiro nas eleições municipais.