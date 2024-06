Gedson Paulino lidera pesquisa para prefeito em Iconha

Conforme aponta o Instituto Solução, por meio de uma pesquisa para prefeito em Iconha, o atual chefe do Poder Executivo municipal, Gedson Paulino, lidera, com folga, as intenções de votos.

O estudo, realizado em parceria com o AQUINOTÍCIAS.COM, avaliou o nome do atual prefeito em, pelo menos, três cenários e em todos ele aparece na primeira colocação.

Estimulada

No cenário 1, o instituto perguntou aos eleitores em quem eles votariam se a disputa pela Prefeitura de Iconha fosse apenas entre João Paganini e Gedson Paulino?

De acordo com a pesquisa, 45,9% dos entrevistados responderam que votariam no atual prefeito Gedson Paulo. Apenas 28,2% afirmaram preferir João Paganini a frente do Poder Executivo municipal.

Cerca de 18,1% dos eleitores de Iconha não souberam ou não responderam. Outros 7,8% apontam que votariam branco ou nulo.

Já no cenário 2, onde o adversário é apenas o pré-candidato Adelmo do Supermercado, a vantagem de Gedson Paulino é ainda maior. O prefeito de Iconha aprece com 51,8% das intenções de votos. Enquanto Adelmo pontua com apenas 11,7%.

Brancos e nulos totalizaram 17,4%. Outros 19,2% não souberam ou não responderam.

Em ambos os cenários as avaliações foram por meio da metodologia estimulada, onde os nomes dos pré-candidatos são apresentados como opções.

Espontânea

Na metodologia espontânea, onde os nomes dos pré-candidatos não são apresentados como opções, a pesquisa para prefeito em Iconha aponta Gedson em primeiro lugar com 31,6% das intenções de voto.

Em seguida, aparece João Paganini, com 16,6%; Adelmo do Supermercado, com 2,1%, e Delson Mogin, com 0,5% da preferência do eleitorado.

Porém, nesse cenário, 49,2% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Rejeição

No que diz respeito a rejeição, o pré-candidato a prefeito que a população de Iconha diz não querer de jeito nenhum é o Adelmo do Supermercado. Segundo a pesquisa para prefeito em Iconha, 28,2% dos eleitores apontam que não votaria no empresário para comandar a prefeitura.

Em segundo lugar entre os mais rejeitados aparece João Paganini, com 21,0%, e Gedson Paulino, com 14,8%.

Aproximadamente 9,8% dos entrevistados responderam que não votariam em nenhum desses nomes. Outros 26,2% não souberam ou não responderam.

Amostragem e registro

O Instituto Solução ouviu 386 eleitores da sede e dos distritos do município de Iconha, nos dias 14 e 15 de junho de 2024.

A pesquisa, registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Espírito Santo, sob o Nº 01195/2024, tem intervalo de confiança estimado de 95% (noventa e cinco por cento).

A margem de erro máxima estimada, considerando uma técnica de amostragem aleatória simples, é de, aproximadamente, 4,9 pontos percentuais, para mais ou para menos sobre os resultados obtidos.