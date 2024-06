Iconha: estudo mostra influência de Lula e Bolsonaro nas eleições para prefeito

Um estudo realizado pelo Instituto Solução, em parceria com o AQUINOTÍCIAS.COM, destaca a influência do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL) e do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), nas eleições para prefeito em Iconha.

Avaliação do apoio de Bolsonaro

De acordo com a pesquisa, divulgada, nesta terça-feira (18), 51,3% dos eleitores revelaram que não votariam em um pré-candidato apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro.

Já 39,9% responderam que sim, votariam em um postulante ao Poder Executivo municipal bolsonarista.

Além disso, cerca de 8,8% dos entrevistados não sabiam ou preferiram não responder.

Avaliação do apoio de Lula

Quando perguntado se votariam em pré-candidato a prefeito apoiado pelo presidente Lula, 48,2 % dos eleitores de Iconha responderam não e 42,2% sim.

Entre os que não sabiam ou não responderam, o total foi de 9,6%.

Avaliação do apoio de Renato Casagrande

Entretanto, no que diz respeito ao apoio do governador Renato Casagrande (PSB), a maioria dos entrevistados respondeu que sim, votaria em um pré-candidato apoiado pelo chefe do Poder Executivo estadual.

Segundo a pesquisa, o apoio de Renato Casagrande a um pré-candidato a prefeito em Iconha é visto como importante para 67, 1% dos eleitores.

Porém, nesse recorte, apenas 19,7% apontaram que não votariam em um nome apoiado pelo governador nas eleições para prefeito em Iconha.

Outros 13,2% não sabiam ou não responderam.

Amostragem e registro

O Instituto Solução ouviu 386 eleitores da sede e dos distritos do município de Iconha, nos dias 14 e 15 de junho de 2024.

A pesquisa, registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Espírito Santo, sob o Nº 01195/2024, tem intervalo de confiança estimado de 95% (noventa e cinco por cento).

A margem de erro máxima estimada, considerando uma técnica de amostragem aleatória simples, é de, aproximadamente, 4,9 pontos percentuais, para mais ou para menos sobre os resultados obtidos.