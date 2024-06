Iconha: maioria dos eleitores avalia administração como boa ou ótima

A maioria dos eleitores de Iconha avalia a administração municipal, liderada pelo prefeito Gedson Paulino, como boa ou ótima. Os dados são da pesquisa realizada pelo Instituto Solução em parceria com o AQUINOTÍCIAS.COM.

Segundo o estudo, divulgado nesta terça-feira (18), 33,4% dos entrevistados avaliam a gestão como boa e 8,3% como ótima. Quando somados os valores, a administração municipal chega a um total de 41,7% de avaliação positiva.

Cerca de 39,4% dos eleitores classificam a atual gestão como regular, 8,0% como ruim e 9,3% como péssima. Não souberam ou não responderam totalizam 1,6%.

O Instituto Solução ouviu 386 eleitores da sede e dos distritos do município de Iconha, nos dias 14 e 15 de junho de 2024.

A pesquisa, registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Espírito Santo, sob o Nº 01195/2024, tem intervalo de confiança estimado de 95% (noventa e cinco por cento).

A margem de erro máxima estimada, considerando uma técnica de amostragem aleatória simples, é de, aproximadamente, 4,9 pontos percentuais, para mais ou para menos sobre os resultados obtidos.

