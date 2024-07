Gestão Victor Coelho: maioria dos eleitores avaliam como positiva

O governo do prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), é avaliado como positivo pela maior parte da população.

Conforme apontam dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Solução, 19,8% dos entrevistados avaliam a gestão como bom e 2,5% como ótimo, o que quando somados totalizam 22,3% do total.

Outros 15,0% classificam a administração como ruim e 17, 5% como péssimo. Aproximadamente 43,2% consideram a gestão do prefeito Victor Coelho regular.

A pesquisa ainda aponta que 2,0% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

O Instituto Solução ouviu 400 eleitores, nos dias 26 e 27 de julho, na sede e no interior da cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) sob o número 04401/2024. O índice de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos.

