Geninho lidera pesquisa para prefeito em Itapemirim

A corrida pelo comando da Prefeitura de Itapemirim segue a todo vapor, tendo a frente da pesquisa de intenção de voto o pré-candidato Geninho (PDT), que lidera em todos os cenários avaliados pelo instituto de pesquisa.

Os dados obtidos a partir da metodologia estimulada, quando os entrevistadores apresentam o nome dos pré-candidatos, são do estudo feito pelo Instituto Solução, em parceria com o AQUINOTÍCIAS.COM, entre os 29 e 30 de julho, na sede e nos distritos da cidade de Itapemirim.

Cenário 1

Neste cenário, foram apresentados os nomes dos pré-candidatos Geninho (PDT), Dr. Antônio (União); Thiago Peçanha (PSB); Paulinho da Graúna (Republicanos); Vinícius Viana (PL); Alex Wingler (Podemos) e João Bechara (PSDB).

Pela pesquisa, Geninho lidera com 40% da preferência do eleitorado. Já o atual prefeito Dr. Antônio aparece em segundo lugar, com 12,8% das intenções de voto, seguido por Thiago Peçanha, com 11,5%; Paulinho da Graúna, com 6,0%; Vinícius Viana, com 5,5%; Alex Wingler, com 3,0%, e João Bechara, 2,2%.

Aproximadamente 16,2% dos eleitores não souberam ou não responderam. Outros 2,8% votariam branco ou nulo.

Cenário 2

O instituto também buscou saber as intenções de votos dos eleitores de Itapemirim no cenário onde, além de Geninho; Dr. Antônio; Paulinho da Graúna; Vinícius Viana; Alex Wingler, e João Bechara, substitui-se Thiago Peçanha por Luciana Peçanha.

Nesse contexto, os dados apontam Geninho na frente com 40,0% da preferência dos eleitores; Dr. Antônio, com 12,5%; Paulinho da Graúna, com 6,0%; Vinícius Viana, com 5,5%; Alex Wingler, com 4,2%; João Bechara, com 2,5%, e Luciana Peçanha, com 1,0%.

Do total de entrevistados, 22,0% não souberam ou não responderam e 6,2% afirmaram votar branco ou nulo.

Cenário 3

Em outro cenário, o estudo apresentou aos eleitores apenas os nomes de Geninho; Dr. Antônio; Paulinho da Graúna e Luciana Peçanha.

Os dados, mais uma vez, indicaram a liderança de Geninho com 41,0% das intenções de votos para prefeito de Itapemirim. Em seguida aparece Dr. Antônio, com 12,8%; Paulinho da Graúna, com 6,8%, e Luciana Peçanha, com 1,8% das citações.

Cerca de 27,8% dos eleitores não souberam ou não responderam. Entre os que disseram votar branco ou nulo o total foi de 10,0%.

Espontânea

Pela metodologia espontânea, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos eleitores, Geninho é o mais lembrado por 31,2% dos entrevistados. Em seguida aparecem Dr. Antônio, com 9,2%; Thiago Peçanha, com 8,2%; Vinícius Viana, com 4,8%; Paulinho da Graúna, com 3,8%; Alex Wingler, com 2,2%; João Bechara, com 1,8%; Luciana Peçanha, com 1,2%; Negão Patriota e Norma, com 0,5% cada, e Cláudia Carvalho, com 0,2%.

Os eleitores que não sabem ou não responderam somam cerca de 36,2%.

Rejeição

O Instituto Solução também procurou saber em qual dos pré-candidatos a prefeito os eleitores de Itapemirim não votariam de jeito nenhum. Nesse contexto, o atual prefeito Dr. Antônio lidera com 59,8% de rejeição.

Em seguida aparece Thiago Peçanha, com 10,0%.

Entre os pré-candidatos que apresentam menor rejeição destacam-se Cláudia Carvalho, com 0,5%; Luciana Peçanha, com 0,8%; Paulinho da Graúna, com 1,2%; Alex Wingler, com 1,5%; Vinícius Viana, com 2,0%; João Bechara, com 2,8% e Geninho, com 3,0%.

Aproximadamente 12,5% não souberam ou não responderam e 6,0% disseram nenhum deles.

A pesquisa, registrada no TSE sob número ES-01645/2024, ouviu 400 eleitores nos dias 29 e 30 de julho de 2024, na sede e no interior do município de Itapemirim.

O intervalo de confiança estimado é de 95% para uma margem de erro máxima estimada, considerando uma técnica de amostragem aleatória simples, de aproximadamente 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados obtidos.